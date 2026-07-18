Воробьев: после атаки БПЛА 2 человека пострадали в Ногинске, 24 — в Электростали

В результате беспилотной атаки ВСУ на Московскую область пострадали 26 человек Воробьев: после атаки БПЛА 2 человека пострадали в Ногинске, 24 — в Электростали

Москва18 июл Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали 26 человек: 2 — в Ногинске, 24 — в Электростали. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, а также жители многоквартирного дома на улице Радченко.

Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА.