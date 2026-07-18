Логистические комплексы WB в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Логистические комплексы Wildberries в Котовске и Электростали атакованы БПЛА Логистические комплексы WB в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Москва18 июл Вести.Логистические комплексы компании в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись беспилотной атаке, в результате призошедшего вспыхнули пожары. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ).

На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация сказано в публикации

Незадолго до этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА логистический центр Wildberries в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены. Предварительно, еще 24 человека пострадали.

В компании выразили соболезнования семьям погибших, пожелали скорейшего восстановления пострадавшим, а также добавили, что окажут необходимую поддержку.

Говоря про Московский регион, с 20.30 мск 17 июля в этом направлении летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.