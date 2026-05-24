БПЛА атаковали инфраструктуру во Владимирской области, произошел пожар Крупный пожар произошел во Владимирской области из-за атаки БПЛА

Москва24 мая Вести.Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел крупный пожар. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания – около 800 кв. м. Никто не пострадал проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Владимирской области подчеркнул, что мобилизованы силы и средства для ликвидации последствий атаки БПЛА. На месте ЧП работают оперативные службы.

В то же время Авдеев предупредил, что угроза атаки вражеских беспилотников в регионе сохраняется. "Функционируют ПВО. Следите за сообщениями РСЧС", - отметил губернатор.