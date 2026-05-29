Москва29 маяВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в MAX о последствиях массовой атаки БПЛА на регион, которая произошла сегодня ночью.
По предварительным данным, пострадавших нет. Большинство целей сбиты, однако после попадания дронов в топливные хранилища произошел пожар.
Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службысказано в сообщении
По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние.