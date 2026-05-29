Евраев: массовую атаку украинских БПЛА отразили в Ярославской области Евраев: обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива

Москва29 мая Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в MAX о последствиях массовой атаки БПЛА на регион, которая произошла сегодня ночью.

По предварительным данным, пострадавших нет. Большинство целей сбиты, однако после попадания дронов в топливные хранилища произошел пожар.

Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы сказано в сообщении

По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние.