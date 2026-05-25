В Ярославле отражена массированная атака БПЛА

Москва25 мая Вести.Ночью 25 мая в Ярославле силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, незначительное ранение получила одна мирная жительница.

Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ярославской области отметил, что в настоящее время ограничения движения автотранспорта отменены.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено пояснил он

В то же время губернатор предупредил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.