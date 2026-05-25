Женщина получила ранения при атаке беспилотников на Ярославскую область

Москва25 мая Вести.Одна женщина пострадала в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Ярославлю.

В результате падения обломков пострадавшая получила незначительные осколочные ранения. Медицинская помощь ей была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Больше пострадавших нет написал Евраев

Он также сообщил о восстановлении движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Глава региона рекомендовал жителям при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним, не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами и незамедлительно отойти на безопасное расстояние.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 25 мая средства ПВО сбили 173 беспилотника ВСУ. Воздушную атаку отразили над 14 российскими регионами.