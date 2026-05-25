Евраев: из-за атаки БПЛА на выезде из Ярославля перекрыто движение транспорта

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля Евраев: из-за атаки БПЛА на выезде из Ярославля перекрыто движение транспорта

Москва25 мая Вести.Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности принято решение об ограничении движения автотранспорта.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ярославской области подчеркнул, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Ранее ночью 25 мая в регионе была объявлена беспилотная опасность. Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта Ярославля.