В Ярославле восстановлено движение транспорта после ночной атаки БПЛА Евраев: движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Москва22 мая Вести.Движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, оно было перекрыто из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на город, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено написал чиновник в личном канале МАХ утром 22 мая

По словам губернатора, минувшей ночью была предпринята украинских БПЛА на город. Она была успешно преждотвращена силами ПВО и РЭБ. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Евраев сообщил, что в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Он призывал местных жителей воздержаться от поездок либо выбрать альтернативный маршрут.