Москва22 маяВести.Движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, оно было перекрыто из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на город, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановленонаписал чиновник в личном канале МАХ утром 22 мая
По словам губернатора, минувшей ночью была предпринята украинских БПЛА на город. Она была успешно преждотвращена силами ПВО и РЭБ. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Евраев сообщил, что в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Он призывал местных жителей воздержаться от поездок либо выбрать альтернативный маршрут.