Москва28 июнВести.В Ярославле сняты ограничения движения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Открыт проезд на выезде из Ярославля в сторону Москвы, отменено перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
Важно! На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствияговорится в заявлении
Михаил Евраев отметил, что при обнаружении частей беспилотных летательных аппаратов следует, не приближаясь к ним, сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.
Ранее губернатор Ярославской области информировал жителей об атаке на регион украинских беспилотных летательных аппаратов.