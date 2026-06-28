Восстановлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Открыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, перекрытый на фоне атаки БПЛА Восстановлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва28 июн Вести.В Ярославле сняты ограничения движения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Открыт проезд на выезде из Ярославля в сторону Москвы, отменено перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Важно! На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия говорится в заявлении

Михаил Евраев отметил, что при обнаружении частей беспилотных летательных аппаратов следует, не приближаясь к ним, сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Ранее губернатор Ярославской области информировал жителей об атаке на регион украинских беспилотных летательных аппаратов.