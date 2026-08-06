Движение на Московском проспекте в Ярославле восстановлено

В Ярославле сняли перекрытие на выезде из города в сторону Москвы Движение на Московском проспекте в Ярославле восстановлено

Москва6 авг Вести.В Ярославле открыли проезд на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой – ограничения сняты. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято написал Михаил Евраев

Движение на выезде из города в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. Общественный транспорт вернулся на обычные маршруты.

Ранее глава региона сообщал, что расчеты ПВО Министерства обороны России отразили самую массированную атаку беспилотников ВСУ – сбито 92 дрона.