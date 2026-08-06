Москва6 авгВести.В Ярославле открыли проезд на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой – ограничения сняты. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.
В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снятонаписал Михаил Евраев
Движение на выезде из города в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. Общественный транспорт вернулся на обычные маршруты.
Ранее глава региона сообщал, что расчеты ПВО Министерства обороны России отразили самую массированную атаку беспилотников ВСУ – сбито 92 дрона.