Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Движение из Ярославля в сторону Москвы открыто Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Москва8 июл Вести.В Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он сообщил, что под утро 8 июля на территории региона было нейтрализовано 4 БПЛА, атака врага отбита.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено написал Евраев в MAX

Глава региона заверил, что в настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории Ярославской области нет.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывалось сегодня около 4 утра на фоне беспилотной опасности.