Москва8 июлВести.В Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он сообщил, что под утро 8 июля на территории региона было нейтрализовано 4 БПЛА, атака врага отбита.
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановленонаписал Евраев в MAX
Глава региона заверил, что в настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории Ярославской области нет.
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывалось сегодня около 4 утра на фоне беспилотной опасности.