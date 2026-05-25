В Ярославле отменены ограничения движения транспорта Ограничения движения транспорта в Ярославле отменены

Москва25 мая Вести.В Ярославле отменены ограничения движения транспорта, которые вводились ночью 25 мая во время массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено пояснил губернатор в своем официальном канале в мессенджере MAX

При этом глава Ярославской области предупредил, что угроза атаки вражеских беспилотников в регионе сохраняется.