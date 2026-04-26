Москва26 апрВести.На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности из-за атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атакипредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX, рекомендовав жителям принять меры предосторожности
Глава Ярославской области также уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме.