Евраев: в Ярославской области силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА

ПВО отражает атаку украинских БПЛА в Ярославской области Евраев: в Ярославской области силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА

Москва26 апр Вести.На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности из-за атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX, рекомендовав жителям принять меры предосторожности

Глава Ярославской области также уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме.