Москва29 маяВести.На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атакипояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 29 мая Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ярославля.