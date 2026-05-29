Москва29 мая Вести.На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки пояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 29 мая Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ярославля.