Москва25 маяВести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению воздушной атаки.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режимеотметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 25 мая Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ярославля.