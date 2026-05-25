Москва25 мая Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению воздушной атаки.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме отметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 25 мая Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ярославля.