Москва29 маяВести.Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев, предупредив о введении усиленных мер безопасности.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участокуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ярославской области подчеркнул, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Ранее 29 мая Евраев предупредил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Росавиация в целях безопасности запретила полеты в аэропорту Ярославля.