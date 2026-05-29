Евраев: на фоне атаки БПЛА движение транспорта на выезде из Ярославля ограничено

Москва29 мая Вести.Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев, предупредив о введении усиленных мер безопасности.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ярославской области подчеркнул, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Ранее 29 мая Евраев предупредил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Росавиация в целях безопасности запретила полеты в аэропорту Ярославля.