Промышленный объект поврежден в Ярославской области после атаки вражеских БПЛА

Москва19 мая Вести.Ярославль и Ярославская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников — один из дронов повредил промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Враг совершил атаку рано утром 19 мая.

Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет написал Евраев в своем канале в мессенджере MAX

В целях безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы.

В Ярославской области продолжает действовать режим "Беспилотная опасность".

По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь над российскими регионами уничтожены 315 украинских беспилотников самолетного типа.