Москва19 маяВести.Ярославль и Ярославская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников — один из дронов повредил промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Враг совершил атаку рано утром 19 мая.
Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нетнаписал Евраев в своем канале в мессенджере MAX
В целях безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы.
В Ярославской области продолжает действовать режим "Беспилотная опасность".
По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь над российскими регионами уничтожены 315 украинских беспилотников самолетного типа.