Москва26 апр Вести.Ночью в Ярославле прогремела серия взрывов при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

Взрывы начали греметь примерно в 0.40 ночи, всего их было слышно уже около 15. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, от мощных "бахов" в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей во дворах срабатывает сигнализация утверждается в публикации

Официальная информация об этом атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 26 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил, что в регионе введен режим беспилотной опасности, силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА.