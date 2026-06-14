Москва14 июнВести.На Ярославскую область была осуществлена массовая атака украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Беспилотную опасность объявили в регионе в 4.15. По состоянию на 8.00 она еще сохраняется.
Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛАнаписал Евраев в MAX
Большинство беспилотников противника были сбиты, пострадавших нет, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, сообщил глава региона.
Специальные службы ликвидируют возгорание.
Губернатор также проинформировал о восстановлении перекрытого ранее движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.