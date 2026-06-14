Евраев сообщил о массовой атаке БПЛА на Ярославскую область

Массовая атака БПЛА совершена ранним утром на Ярославскую область Евраев сообщил о массовой атаке БПЛА на Ярославскую область

Москва14 июн Вести.На Ярославскую область была осуществлена массовая атака украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Беспилотную опасность объявили в регионе в 4.15. По состоянию на 8.00 она еще сохраняется.

Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА написал Евраев в MAX

Большинство беспилотников противника были сбиты, пострадавших нет, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, сообщил глава региона.

Специальные службы ликвидируют возгорание.

Губернатор также проинформировал о восстановлении перекрытого ранее движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.