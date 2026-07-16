При отражении украинской атаки на Ярославскую область уничтожено 54 БПЛА

При отражении воздушной атаки ВСУ на Ярославскую область уничтожено 54 БПЛА При отражении украинской атаки на Ярославскую область уничтожено 54 БПЛА

Москва16 июл Вести.Украинские боевики совершили массированную атаку на Ярославскую область с применением беспилотников — российские военнослужащие уничтожили 54 БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Враг нанес удары утром 16 июля.

Во время массового налета БПЛА … сбиты все 54 беспилотника. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь написал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ

Жизни пострадавших ничего не угрожает, в связи с этим они отправлены на амбулаторное лечение.

В Ярославле также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение в сторону Москвы восстановлено.

ВС РФ продолжают работу по обеспечению безопасности в Ярославской области. В регионе дан отбой по беспилотной угрозе.