Москва16 июлВести.Украинские боевики совершили массированную атаку на Ярославскую область с применением беспилотников — российские военнослужащие уничтожили 54 БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.
Враг нанес удары утром 16 июля.
Во время массового налета БПЛА … сбиты все 54 беспилотника. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощьнаписал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ
Жизни пострадавших ничего не угрожает, в связи с этим они отправлены на амбулаторное лечение.
В Ярославле также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение в сторону Москвы восстановлено.
ВС РФ продолжают работу по обеспечению безопасности в Ярославской области. В регионе дан отбой по беспилотной угрозе.