Человек погиб, еще 4 ранены после массированной атаки ВСУ на Ярославскую область

Человек погиб, еще 4 ранены после массированной атаки ВСУ на Ярославскую область Человек погиб, еще 4 ранены после массированной атаки ВСУ на Ярославскую область

Москва16 июл Вести.Один мирный житель погиб, еще 4 пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Удары были нанесены утром 16 июля. Только в первую волну российским военнослужащим удалось уничтожить 19 беспилотников.

Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении написал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ

ВС РФ продолжают отражать вражеские удары. В Ярославской области сохранятся режим опасности беспилотной атаки.

Ранее в этот день для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.