Москва16 июлВести.Один мирный житель погиб, еще 4 пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Удары были нанесены утром 16 июля. Только в первую волну российским военнослужащим удалось уничтожить 19 беспилотников.
Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечениинаписал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ
ВС РФ продолжают отражать вражеские удары. В Ярославской области сохранятся режим опасности беспилотной атаки.
Ранее в этот день для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.