Москва16 июлВести.В Ярославе в целях безопасности перекрыто движение на выезде из города в сторону Москвы. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, решение принято в условиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойпредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 16 июля сообщалось, что Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта Ярославля.