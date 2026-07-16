Евраев: движение в сторону Москвы из Ярославля перекрыто из-за атаки БПЛА

На выезде из Ярославля перекрыто движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА Евраев: движение в сторону Москвы из Ярославля перекрыто из-за атаки БПЛА

Москва16 июл Вести.В Ярославе в целях безопасности перекрыто движение на выезде из города в сторону Москвы. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, решение принято в условиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 16 июля сообщалось, что Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта Ярославля.