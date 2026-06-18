Москва18 июнВести.Украинские беспилотники атакуют Ярославскую область, в связи с этим перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной… Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжаетсянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Граждан призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут в объезд этого участка.
В Ярославской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.