Евраев: дорогу на Москву вновь заблокировали из соображений безопасности В Ярославле вновь перекрыт выезд на Москву из-за атаки беспилотников

Москва14 июн Вести.В Ярославле снова перекрыли движение автотранспорта на выезде в сторону Москвы. Ограничения ввели после того, как регион повторно атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на платформе MAX.

Речь идет об участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные пути.

В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал Михаил Евраев

Ранее в воскресенье движение на этом участке уже блокировали. Тогда после попадания дрона в нефтехранилище дорогу перекрывали, но позже она была открыта.

В настоящее время работа силовиков и военных по обеспечению безопасности продолжается.

Жителей просят ждать сигнала об отмене опасности.