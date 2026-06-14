Москва14 июнВести.В Ярославле в целях безопасности при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перекрыли движение автомобильного транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвыуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ярославской области обратился с просьбой к жителям региона воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
По словам Евраева, мероприятия по обеспечению безопасности, проводимые министерством обороны и силовыми структурами, продолжаются.
Вечером 13 июня глава Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что украинские военные использовали дрон для атаки на центральный рынок в Сватово. В результате этого удара семь человек получили ранения.
Украинские вооруженные силы также нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. В результате этого удара были повреждены три автомобиля, два из которых были полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.