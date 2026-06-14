В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта в сторону Москвы Движение транспорта из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

Москва14 июн Вести.В Ярославле в целях безопасности при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перекрыли движение автомобильного транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ярославской области обратился с просьбой к жителям региона воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

По словам Евраева, мероприятия по обеспечению безопасности, проводимые министерством обороны и силовыми структурами, продолжаются.

Вечером 13 июня глава Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что украинские военные использовали дрон для атаки на центральный рынок в Сватово. В результате этого удара семь человек получили ранения.

Украинские вооруженные силы также нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. В результате этого удара были повреждены три автомобиля, два из которых были полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.