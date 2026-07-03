Москва3 июлВести.Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях безопасности из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Отмечается, что перекрыт участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвынаписал глава региона
Он добавил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
В регионе действует режим беспилотной опасности.