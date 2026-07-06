Евраев: после атаки ВСУ перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Выезд из Ярославля перекрыли после атаки БПЛА Евраев: после атаки ВСУ перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Москва6 июл Вести.После атаки на Ярославскую область украинских беспилотников для обеспечения безопасности перекрыт выезд из столицы региона в сторону Москвы, сообщил утром в понедельник, 6 июля, в своем MAX-канале губернатор Михаил Евраев.

Наш регион подвергается атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал чиновник

Он призвал водителей отказаться от поездок в указанном направлении.