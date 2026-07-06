Москва6 июлВести.После атаки на Ярославскую область украинских беспилотников для обеспечения безопасности перекрыт выезд из столицы региона в сторону Москвы, сообщил утром в понедельник, 6 июля, в своем MAX-канале губернатор Михаил Евраев.
Наш регион подвергается атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал чиновник
Он призвал водителей отказаться от поездок в указанном направлении.