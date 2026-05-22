Москва22 маяВести.Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов перекрыт участок трассы на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере МАХ.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участокнаписал он
Глава Ярославской области также подчеркнул, что угроза атаки дронов сохраняется, и призвал жителей ждать отбоя тревоги.