Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА

Москва22 мая Вести.Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов перекрыт участок трассы на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере МАХ.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок написал он

Глава Ярославской области также подчеркнул, что угроза атаки дронов сохраняется, и призвал жителей ждать отбоя тревоги.