Москва19 маяВести.В Ярославе перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал чиновник утром 19 мая
Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.
Евраев также отметил, что угроза атаки в регионе сохраняется. Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают свою работу.