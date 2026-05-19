В Ярославле перекрыли движение транспорта в Москву в связи с атакой БПЛА

Москва19 мая Вести.В Ярославе перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал чиновник утром 19 мая

Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.

Евраев также отметил, что угроза атаки в регионе сохраняется. Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают свою работу.