После атаки БПЛА на Ярославскую область перекрыли движение на трассе М-8

В Ярославской области трасса Москва – Архангельск перекрыта после атаки БПЛА После атаки БПЛА на Ярославскую область перекрыли движение на трассе М-8

Москва26 апр Вести.Движение на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области перекрыли для ликвидации последствий атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Перекрыто движение на ФАД М-8 "Холмогоры" с 236 км километра (поворот на Гаврилов-Ям) до 260 км (пересечение Московского проспекта и улицы Калинина). Также перекрыты все улицы подъезда к ПАО "Славнефть", в том числе с ул. Гагарина говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте"

Автомобилисты могут объехать участок через дороги Тутаев – Шопша и Иваново – Шопша.

Массированная атака на областной центр была отражена рано утром 26 апреля, в воскресенье. Как рассказал губернатор Михаил Евраев, обошлось без пострадавших. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.