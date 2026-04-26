Москва26 апрВести.Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях.
Сейчас продолжается работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности, добавил он.
Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нетсказано в сообщении
Евраев отметил, что на территории региона могут находиться обломки беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении нужно сообщить об их местонахождении по телефону 112.