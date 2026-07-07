Три украинских БПЛА подавили в Ярославской области

В Ярославской области подавили три украинских беспилотника Три украинских БПЛА подавили в Ярославской области

Москва7 июл Вести.Днем во вторник, 7 июля, над территорией Ярославской области перехватили воздушные цели, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

По данным главы региона, были подавлены три вражеских беспилотных летательных аппарата.

Работа подразделений Министерства обороны, министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжается говорится в заявлении

Информации о наличии пострадавших и разрушений не приводится.

Кроме того, Михаил Евраев отметил, что сейчас на территории Ярославской области отсутствует непосредственная угроза атаки беспилотников.