Москва7 июлВести.Днем во вторник, 7 июля, над территорией Ярославской области перехватили воздушные цели, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
По данным главы региона, были подавлены три вражеских беспилотных летательных аппарата.
Работа подразделений Министерства обороны, министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжаетсяговорится в заявлении
Информации о наличии пострадавших и разрушений не приводится.
Кроме того, Михаил Евраев отметил, что сейчас на территории Ярославской области отсутствует непосредственная угроза атаки беспилотников.