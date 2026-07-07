Москва7 июл Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года говорится в релизе

Кроме того, было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Также снят запрет на проведение международных состязаний на территории РФ.

Решение о том, проводить ли мероприятия и спортивные соревнования в России, приглашать ли на соревнования представителей российского правительства или госорганов, а также разрешать ли демонстрировать флаг РФ, гимн, цвета или любые другие опознавательные знаки, принимается по усмотрению каждой международной федерации и организатора международных спортивных мероприятий уточняется в заявлении

Помимо этого, МОК постановил, что возвращающиеся на международную арену российские атлеты будут проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию (ITA). Это временная мера, она будет действовать до восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).