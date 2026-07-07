В Киеве заявили о "немереном" количестве ресурсов в России Буданов: Россия обладает немереным количеством ресурсов

Москва7 июл Вести.Россия обладает "немереным" количеством ресурсов. Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В ходе интервью "РБК-Украина" журналист отметил о присутствии стереотипа о том, что у России — немеряно ресурсов, территорий и людей.

Это не стереотип, это правда. И ресурса там, как вы говорите, "немерено" подчеркнул Буданов

По его словам, в конфликте с РФ "один на один" Киеву пришлось бы гораздо сложнее, поэтому сейчас Украине важно "не потерять друзей, партнеров и союзников".

Ранее Буданов заявил, что киевские власти готовы воевать годами, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине ни к чему не приведут.