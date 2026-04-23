Буданов: у Киева есть определенное решение по Донбассу

Москва23 апр Вести.Украина обладает неким "решением" по Донбассу, которое "удовлетворит" киевский режим. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов)

По его словам, это решение не подразумевает уступок территорий.

По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей цитирует Буданова "Интерфакс-Украина"

Ранее Буданов признал, что мобилизационный ресурс Украины исчерпан.