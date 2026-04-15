"Страна.ua": Буданов и Арахамия выступают за вывод ВСУ из Донбасса

Москва15 апр Вести.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давим Арахамия готовы пойти на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

В украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов и Арахамия, в отличие от Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции. говорится в публикации

Как пишет "Страна.ua", и Буданов, и Арахамия понимают, что затяжной конфликт "истощает Украину и далее условия мира будут только хуже".

Тем не менее, в офисе Зеленского опровергли подобную информацию, отметив, что Буданов и Арахамия в переговорном процессе действуют в рамках директив главы киевского режима.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не готов к выводу ВСУ с подконтрольной им части Донбасса и заинтересован в продолжении конфликта.