Буданов и Арахамия могут осуществить "тихий переворот" против Зеленского

Политолог: Буданов и Арахамия могут организовать "тихий переворот" на Украине Буданов и Арахамия могут осуществить "тихий переворот" против Зеленского

Москва27 апр Вести.Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия могут готовить "тихий переворот" с целью смещения действующего главы киевского режима Зеленского. Такое мнение высказал политолог Михаил Павлив в комментарии для NEWS.ru, развивая тезис другого эксперта, Руслана Бортника.

По словам Павлива, этот сценарий вызревает около полугода и связан с попытками администрации президента США Дональда Трампа снизить влияние Лондона на украинскую политику. "Антизеленская" коалиция, помимо Буданова и Арахамии, может включать Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и других политических игроков.

Эксперт отмечает, что наличие достаточного числа голосов в парламенте и политической воли для таких шагов, например, для замены главы Верховной рады, пока остается под вопросом, однако план такого «переворота» существует и набирает обороты.