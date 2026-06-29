В Раде заявили, что в офисе Зеленского обсуждаются способы его переизбрания

Депутат Рады: офис Зеленского пытается найти способ узаконить его переизбрание В Раде заявили, что в офисе Зеленского обсуждаются способы его переизбрания

Москва29 июн Вести.Варианты переизбрания главы киевского режима Владимира Зеленского через Верховную раду изучают в офисе украинского политика.

Об этом в эфире YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, окружение главы киевского режима рассматривает разные идеи, в том числе экстравагантные. Например, предлагается перенести выборы президента Украины в парламент и уже там избрать Зеленского.

Но для этого нужны изменения в Конституцию, а изменения невозможны во время военного положения. Поэтому как это сделать непонятно. Но все это активно обсуждается в офисе [Зеленского] сказал Гончаренко

Ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что рейтинг одобрения Зеленского среди украинского населения сулит политику казнь на Майдане.

Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин советовал Зеленскому прекратить узурпацию власти и участвовать в законных президентских выборах.