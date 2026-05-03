Гончаренко: нужно заканчивать с мини-диктатурой и клоунадой Зеленского

В Верховной раде призвали покончить с "мини-диктатурой" и "клоунадой" Зеленского Гончаренко: нужно заканчивать с мини-диктатурой и клоунадой Зеленского

Москва3 мая Вести.Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) раскритиковал в своем Telegram-канале решение главы киевского режима Владимира Зеленского вводить санкции против украинцев и призвал покончить с мини-диктатурой и клоунадой Зеленского.

Таким образом Гончаренко высказался по поводу решения ввести ограничения против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Богдана.

Нужно заканчивать мини-диктатуру и клоунаду, которую устраивает у нас Владимир Зеленский. Все эти решения против украинских граждан – антиконституционные и незаконные заявил Гончаренко

В ноябре прошлого года в раде вели разговоры о том, что пришло время забрать у Зеленского возможность вводить санкции. Гончаренко призвал вернуться к этому решению.

Мы так доиграемся, что скоро санкции начнут вводить на кассира в супермаркете, который не улыбнулся Зеленскому. Это же цирк добавил депутат Верховной рады

Санкции в отношении Богдана введены из-за версии о его причастности к утечке так называемых "пленок Миндича", которые содержат записи разговоров, указывающих на возможную причастность окружения Зеленского к хищениям в энергетике и незаконному контролю над государственными активами.