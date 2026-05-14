В Раде заявили о необходимости запустить процедуру импичмента Зеленского Депутат Гончаренко заявил о возможности импичмента Зеленского через Раду

Москва14 мая Вести.Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в связи с делом Тимура Миндича в Раде должны инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского.

Как отметил парламентарий, Миндич действовал, опираясь на дружеские отношения с Зеленским. Таким образом, Зеленский точно упоминается в деле, не ясна лишь его роль, указал Гончаренко.

По словам депутата, Зеленский обладает президентским иммунитетом, и антикоррупционные органы не могут вручить ему подозрение. Но, как отметил Гончаренко, борцы с коррупцией имеют право собрать все доказательства и дойти до момента, когда нужно вручить подозрение.

Затем должна быть запущена процедура импичмента через Верховную Раду, указал он.

НАБУ и САП должны передать эту информацию парламенту, чтобы двигаться по процедуре импичмента заявил депутат

В ноябре 2025 года антикоррупционные органы Украины запустили операцию "Мидас" для разоблачения коррупционной сети в энергетической сфере под руководством Тимура Миндича. Агентство заочно обвинило бизнесмена и начало публиковать отрывки аудиозаписей из его квартиры, где обсуждались незаконные схемы.

В мае официальное обвинение было предъявлено бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и экс-заместителю премьер-министра Украины Алексею Чернышову.