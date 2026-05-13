Москва13 мая Вести.Владимир Зеленский однозначно упоминается в материалах коррупционного расследования в отношении бизнесмена Тимура Миндича, остается неясным лишь характер его участия. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Депутат напомнил, что Зеленский защищен президентским иммунитетом, поэтому антикоррупционные структуры не вправе напрямую его обвинять. Вместо этого возможна процедура импичмента через парламент.

[Зеленский] точно фигурирует, просто вопрос, в какой форме указал Гончаренко в своем Telegram-канале

По его словам, в обвинительном заключении против Миндича отмечается влияние бизнесмена, основанное на близких связях с главой государства.

[Антикоррупционные органы] должны собрать все необходимые доказательства, дойти до момента, где в случае другого лица они предъявили бы обвинение, <...> должны передать эту информацию парламенту, чтобы двигаться по процедуре импичмента подчеркнул парламентарий

Сомнения в причастности Зеленского к махинациям его окружения возникли на Украине сразу после обнародования первых данных по делу. Некоторые местные издания сообщали о наличии аудиозаписей с голосом главы киевского режима в распоряжении следствия. Сведения о причастности Зеленского стали более актуальными после предъявления обвинений экс-главе офиса президента Андрею Ермаку, давнему соратнику Зеленского. Тем не менее официальных подтверждений нет, а руководитель НАБУ Семен Кривонос ранее заявлял, что на сегодняшний день глава киевского режима не проходит по расследованию.

В ноябре 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запустили операцию "Мидас" для разоблачения коррупционной сети в энергетической сфере под руководством Тимура Миндича. Агентство заочно обвинило бизнесмена и начало публиковать отрывки аудиозаписей из его квартиры, где обсуждались незаконные схемы. 11 мая НАБУ и САП официально обвинили Ермака в легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере — речь о $10,5 млн, вложенных в элитное жилье под Киевом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. С конца апреля украинские СМИ и парламентарии обнародовали свежие фрагменты записей. На них Миндич беседует с секретарем Совбеза Рустемом Умеровым (тогда министром обороны) о распределении многомиллионных контрактов, производстве дронов для связанной с ним фирмы и кандидатах на пост посла в США. Другие отрывки касаются обустройства элитных резиденций. Кроме того, расшифровки показывают, как команда Зеленского захватывает контроль над компаниями.