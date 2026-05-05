Москва5 мая Вести.Окружение украинского бизнесмена Тимура Миндича обсуждало необходимость пролоббировать отправку на фронт сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), расследующих их коррупционные схемы. Это подтверждают новые фрагменты "пленок Миндича", опубликованные депутатом Верховной рады Ярославом Железняком.

Он зачитал записи в ролике на своем YouTube-канале. На одной из них в апреле прошлого года бизнесмен Александр Цукерман, которого называют главным финансистом Миндича, и бизнесмен Игорь Фурсенко говорят об установленном за ними наблюдении сотрудниками НАБУ.

Шура, я предлагаю пролоббировать, чтоб половину ментов отправили на фронт говорит Фурсенко

Ну, я думаю, что НАБУ надо все отправить отвечает ему Цукерман

Фурсенко с ним соглашается, отмечая, что сотрудники НАБУ - "люди обученные, с оружием", поэтому пусть едут на фронт.

Месяцем ранее Цукерман сказал другому собеседнику, что с СБУ, Госбюро расследований и полицией можно договориться, а с НАБУ - "очень тяжело".

На другом фрагменте в начале июня 2025 года Цукерман говорит с неназванным собеседником о задержании родственника Тимура Миндича Леонида за организацию хищений при закупках энергооборудования в Харькове.

Я не знаю, что еще этому нашему великому хирургическому отделению надо для того, чтоб оно как-то на это все повлияло зачитывает Железняк слова Цукермана

Он уточнил, что "хирургическим отделением" участники группы называют офис Владимира Зеленского.

Ранее сотрудники НАБУ уже озвучивали данную информацию, отмечая, что бывший глава офиса президента Андрей Ермак фигурирует в материалах дела под псевдонимом Хирург.

В июле 2025 года Зеленский открыто атаковал НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Вначале СБУ устроила в этих структурах обыски и задержания. После чего Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Однако из-за волны протестов и критики на Западе Зеленский был вынужден изменить позицию и восстановить права антикоррупционных органов. Через несколько месяцев НАБУ и САП предъявили обвинения ближайшему окружению Зеленского.