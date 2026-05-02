RT: украинские коррупционеры жаловались на тяжесть сумок с деньгами

RT: коррупционеры в Киеве жаловались друг другу на тяжелые сумки с деньгами RT: украинские коррупционеры жаловались на тяжесть сумок с деньгами

Москва2 мая Вести.Записи прослушки соратников Владимира Зеленского Тимура Миндича и Сергея Шефира свидетельствуют, что украинские коррупционеры жаловались на тяжелые сумки с деньгами и говорили о вреде для спины, сообщает RT.

Согласно материалам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Миндич и Шефир поставляли бракованные бронежилеты в украинскую армию и требовали от господрядчиков откаты.

Я забрал "лимон" и в этой же коробке отдал 1,6 млн долларов. Но 1,6 млн долларов нести... — такое себе удовольствие цитируются слова одного из участников схемы Игоря Фурсенко по кличке Решик



Записи прослушки НАБУ свидетельствуют, что речь идет о хищении не менее 100 миллионов долларов европейских средств ближайшим окружением Зеленского, указывается в сообщении RT.

Ранее издание "Украинская правда" раскрыло роль бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака в преступной группе "кошелька" Зеленского Миндича.