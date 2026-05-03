Мирошник связал вброс пленок Миндича с новым этапом борьбы за финпотоки Мирошник: публикация пленок Миндича открывает сезон борьбы за финпотоки

Москва3 мая Вести.Публикация пленок Миндича положила начало новому этапу борьбы за финансовые потоки в Киеве, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

На Украине отмываются и оседают в карманах миллиарды долларов из иностранных траншей, отметил Мирошник.

Вброс очередной порции пленок Миндича - новая серия борьбы за контроль над масштабными финпотоками, которые поступают на Украину приводит ТАСС слова Мирошника

В СМИ опубликованы записи разговоров Тимура Миндича- соратника главы киевского режима Владимира Зеленского.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях может быть слышен голос первой леди Украины Елены Зеленской.