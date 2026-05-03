Москва3 маяВести.Публикация пленок Миндича положила начало новому этапу борьбы за финансовые потоки в Киеве, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.
На Украине отмываются и оседают в карманах миллиарды долларов из иностранных траншей, отметил Мирошник.
Вброс очередной порции пленок Миндича - новая серия борьбы за контроль над масштабными финпотоками, которые поступают на Украинуприводит ТАСС слова Мирошника
В СМИ опубликованы записи разговоров Тимура Миндича- соратника главы киевского режима Владимира Зеленского.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях может быть слышен голос первой леди Украины Елены Зеленской.