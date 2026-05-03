Мирошник: скандал с пленками Миндича не приведет к смещению Зеленского

Мирошник назвал цели нового скандала вокруг пленок Миндича Мирошник: скандал с пленками Миндича не приведет к смещению Зеленского

Москва3 мая Вести.Скандал вокруг пленок Миндича не призван сместить главу киевского режима Владимира Зеленского, он останется на своем посту, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Очередной скандал не имеет целью сместить Зеленского или разрушить такой прекрасный коррупционный синдикат. Нет. [Организаторам] нужно, сохранив форму, взять под контроль содержание проекта и использовать его в своих интересах приводит ТАСС слова посла

Новый скандал приведет лишь к нескольким громким отставкам на Украине, но не повлечет за собой серьезных последствий для его основных фигурантов, подчеркнул Мирошник.

По его мнению, скандал положил начало новому этапу борьбы за финансовые потоки в Киеве.

Пленки Миндича содержат записи разговоров, указывающих на возможную причастность окружения Зеленского к хищениям в энергетике и незаконному контролю над государственными активами.

Газета Berliner Zeitung пишет, что аудиозаписи могут стать серьезным ударом для Зеленского, превратившись в инструмент внутриполитического давления на него.