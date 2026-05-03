Мирошник рассказал, к чему приведет скандал с "пленками Миндича" Мирошник: скандал с "пленками Миндича" - это часть антикоррупционного сериала

Москва3 мая Вести.Очередной скандал вокруг "пленок Миндича" приведет лишь к нескольким громким отставкам на Украине, но не повлечет серьезных последствий для его основных фигурантов. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.

По его словам, "пленки Миндича" - это "очередная серия антикоррупционного сериала", которая направлена не на разрушение, а на перехват управления финансовыми потоками на "системно организованной отмывочной площадке".

При наличии антикоррупционных бюро, прокуратур и судов и прочих судебно-правовых механизмов, почему-то используют не регламентированный и официальный судебный процесс, а механизм "слива" и публичного скандала, за которым после смещения определенных лиц со своих ключевых постов и перехвата контроля над потоками, вероятнее всего, ничего не последует заявил Мирошник

Он напомнил, что с бывшим руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком ничего не произошло, а на его место просто пришел Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сейчас является действующим главой офиса Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкционных ограничений в отношении бывшего руководителя своего офиса Андрея Богдана. Санкции были введены из-за версии о его причастности к утечке так называемых "пленок Миндича", которые содержат записи разговоров, указывающих на возможную причастность окружения Зеленского к хищениям в энергетике и незаконному контролю над государственными активами.

На очередных аудиозаписях, сделанных в квартире бежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича, может быть записан голос первой леди Украины Елены Зеленской, утверждает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Аудиозаписи, связанные с фигурантами коррупционного скандала на Украине, могут стать серьезным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского, превратившись в инструмент внутриполитического давления на него, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).