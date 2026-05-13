Москва13 маяВести.Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса украинского политика Владимира Зеленского может отразиться на динамике военной помощи Киеву, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В интервью газете "Известия" дипломат, рассуждая о том, может ли Украина поплатиться спонсорством западных партнеров из-за обысков у Ермака, сказал, что такой "шанс есть". Вопрос заключается в том, в какой период времени и насколько сильно будут предприняты попытки "ослабить последствия этого скандала", подчеркнул Мирошник.
Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ред.), и европейских структур, которые выступают соучастниками – они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себеотметил российский посол
11 мая НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявили Ермаку обвинения в участии в организованной группе, которая легализовала 460 млн гривен (свыше 772 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Украинская прокуратура запросила у суда арест Ермака с правом внесения залога в размере $4,1 млн (более 302 млн рублей). В теории, бывший глава офиса Зеленского мог бы выплатить эту сумму в течение двух веков, учитывая его годовой доход "на бумаге" в размере 1,2 млн рублей.