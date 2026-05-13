Мирошник допустил, что скандал с Ермаком повлияет на военную помощь Украине Мирошник: скандал вокруг Ермака может повлиять на военную поддержку Киева

Москва13 мая Вести.Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса украинского политика Владимира Зеленского может отразиться на динамике военной помощи Киеву, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В интервью газете "Известия" дипломат, рассуждая о том, может ли Украина поплатиться спонсорством западных партнеров из-за обысков у Ермака, сказал, что такой "шанс есть". Вопрос заключается в том, в какой период времени и насколько сильно будут предприняты попытки "ослабить последствия этого скандала", подчеркнул Мирошник.

Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ред.), и европейских структур, которые выступают соучастниками – они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе отметил российский посол

11 мая НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявили Ермаку обвинения в участии в организованной группе, которая легализовала 460 млн гривен (свыше 772 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Украинская прокуратура запросила у суда арест Ермака с правом внесения залога в размере $4,1 млн (более 302 млн рублей). В теории, бывший глава офиса Зеленского мог бы выплатить эту сумму в течение двух веков, учитывая его годовой доход "на бумаге" в размере 1,2 млн рублей.