Москва30 апр Вести.Украина превратилась в большую отмывочную площадку, которая обогащает не только главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение, но и других интересантов. Об этом заявил для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Зеленский бегает как рекламный агент с криками: "У нас есть [компания] "FirePoint", у нас есть [формат международного сотрудничества] Dron Deal, у нас есть все что угодно, чтобы выставлять это от лица якобы украинских производителей". И при этом это очень большая отмывочная площадка, на которой отмываются огромные суммы денег. И если вы думаете, что эти огромные суммы денег идут только в карманы Зеленского и его окружения, я думаю, вы сильно заблуждаетесь заявил Мирошник

Дипломат указал, что особые вопросы возникают, когда страны Европы с легкостью отдают большие сумму денег на поддержку Украины.

Вам не кажется, что вслед за вот этими историями возникает теневой сектор, где уже потом в абсолютно неформальном виде происходят возвраты из этих сумм. И они направляются уже, наверное, в карманы, в предвыборные штабы, фонды стран, которые, по сути, воруют деньги у своих налогоплательщиков, отправляют их в отмывочную компанию под названием "Украина", а через нее отмывают эти деньги для реальной коррупции и дальнейшего использования их в своих интересах? Наверное, не просто так, не за красивые глазки и хорошие пляски со стороны Зеленского, а есть что-то более серьезное, что подталкивает европравителей на такого рода шаги полагает дипломат

Ранее немецкие журналисты выяснили, что глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца за призывы к капитуляции.