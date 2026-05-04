Москва4 мая Вести."Пленки Миндича" приоткрывают лишь верхнюю часть айсберга, коррупция на Украине требует серьезного международного расследования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, очередная серия "Миндичгейта" показывает, что заверения главы киевского режима Владимира Зеленского и его спонсоров о военно-промышленных возможностях Украины являются совершенным фейком и мыльным пузырем. Он отметил, что за заявлениями о создании "украинских" ракетных и беспилотных программ скрываются западные производители, которые предпочитают использовать Украину как рекламный интерфейс и площадку для интенсивного освоения средств западной военной помощи.

Мирошник подчеркнул в беседе с ТАСС, что сколько средств отмывается и кому возвращаются деньги западных налогоплательщиков, станет известно только после начала действительно масштабных международных расследований. Пока же в интернет "сливаются лишь крохи от верхней части айсберга", приоткрывающие малую часть процесса того, как как "Зеленский и его клика растаскивают по карманам миллионы долларов западной военной помощи".

Ранее Мирошник заявлял, "пленки Миндича" позволяют увидеть реальные механизмы управления Украиной, выходящие далеко за рамки официальных процедур.