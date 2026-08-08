Мирошник: Запад готов платить миллионы за фейки о "похищенных" Россией детях Мирошник: Запад готов платить миллионы за вбросы о "похищенных" Россией детях

Москва8 авг Вести.Страны Запада, которые поддерживают Украину, готовы выделять десятки миллионов долларов на поиск, создание и тиражирование дезинформации о "похищенных" Россией украинских детях, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Этот вопрос обсуждают уже около трех лет, несмотря на отсутствие доказательств, отметил посол.

Когда они заходят в тупик и понимают, что не могут ничего доказать, не могут найти никаких детей, они принимают решение: "Давайте выделим гранты в десятки миллионов долларов, наймем каких-то расследователей или фальсификаторов. Пускай они ищут этих детей. А то мы устали уже встречаться, убеждать друг друга в том, чего не существует" приводит ТАСС слова Мирошника

Адресованные России обвинения в насильственной депортации с Украины детей являются абсолютной фальсификацией, подчеркнул Мирошник.

Фальсификация мирового масштаба. Когда на белое говорят абсолютно черное, и все остальные кивают головой и говорят: "Да-да-да, мы уже видим здесь очертания того, о чем вы говорите!" Хотя никаких оснований для этого просто нет пояснил Мирошник

Посол заявил, что Запад и Украина "ушли в затишье" по вопросу якобы похищенных Россией детей.